Італія

Знову нічия Спаллетті.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після нічийного результату в матчі 11-го туру Серії А з Торіно (0:0). Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Нам не вдалося показати гру належної якості, команді потрібно працювати. Деякі гравці були втомлені, але в цілому я задоволений грою.

Ми постійно намагалися йти вперед, навіть ризикуючи отримати контратаку. Ді Грегоріо зробив чудовий сейв, але ми весь час тримали їх під тиском. Якщо не вдалося знайти потрібний момент – що ж, буває.

Девід дуже сильний у штрафному майданчику. У Влаховича були невеликі проблеми зі спиною, але він висловив готовність грати і був виснажений, коли я його замінив. З ним ми могли б доставити більше клопоту за рахунок навісів від Жегрови, але Девід – відмінний гравець штрафного майданчика", – сказав Спаллетті.