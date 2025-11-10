Італія

Дженнаро Гаттузо закликав поважати рішення вінгера Ліверпуля.

Атакуючий півзахисник Ліверпуля та збірної Італії Федеріко К'єза відмовився приєднатися до національної команди на вирішальні матчі відбору до чемпіонату світу-2026, що пройде у Північній Америці. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Дженаро Гаттузо прокоментував ситуацію, закликавши поставитися до рішення гравця з розумінням:

“Я часто спілкуюся з К’єзою. Ми повинні поважати рішення кожного та ті обставини, які маємо. Немає нічого більше, що я можу сказати — це правда”.

Причини відмови К’єзи від виклику поки офіційно не розголошуються.

Нагадаємо, в останніх двох іграх відбіркового циклу збірна Італії зіграє проти Молдови (13 листопада) та Норвегії (16 листопада), яка є прямим конкурентом італійців та лідером групи I.