Італієць із досвідом у Монці та Фіорентині.
Раффаеле Палладіно, ФК Аталанта
11 листопада 2025, 16:28
Аталанта оголосила про призначення Раффаеле Палладіно головним тренером. 41-річний італієць підписав угоду з клубом із Бергамо до 30 червня 2027 року.
Раніше Аталанта звільнила Івана Юрича. Серія команди без перемог досягла 8 матчів. Аталанта посідає 13-те місце в Серії А з 13 очками після 11 турів.
Палладіно — вихованець Ювентуса. Як нападник він грав за Дженоа, Парму та інші клуби. Останніми роботами були Монца та Фіорентина.
Раніше повідомлялося, що Аталанта офіційно перейменувала свою арену.