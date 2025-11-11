Італія

Італієць із досвідом у Монці та Фіорентині.

Аталанта оголосила про призначення Раффаеле Палладіно головним тренером. 41-річний італієць підписав угоду з клубом із Бергамо до 30 червня 2027 року.

Раніше Аталанта звільнила Івана Юрича. Серія команди без перемог досягла 8 матчів. Аталанта посідає 13-те місце в Серії А з 13 очками після 11 турів.

Палладіно — вихованець Ювентуса. Як нападник він грав за Дженоа, Парму та інші клуби. Останніми роботами були Монца та Фіорентина.

Раніше повідомлялося, що Аталанта офіційно перейменувала свою арену.