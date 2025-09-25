Переможець Ліги Європи 2024 Аталанта оголосила про черговий етап стратегічної співпраці з брендом New Balance — офіційним технічним партнером клубу з сезону 2025/26. Головним пунктом нової угоди стало перейменування домашнього стадіону.

"Відсьогодні стадіон "Стадіо ді Бергамо" буде називатися New Balance Arena", — йдеться в офіційній заяві клубу з Бергамо.

Крім того, New Balance отримав ексклюзивні права на найменування молодіжної академії клубу. Вона отримала назву New Balance Academy — Dedicata a Mino Favini — на честь легендарного скаута і наставника, який десятиліттями працював з юнаками Аталанти.