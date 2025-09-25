Італія

Стадіон у Бергамо тепер називається New Balance Arena.

Переможець Ліги Європи 2024 Аталанта оголосила про черговий етап стратегічної співпраці з брендом New Balance — офіційним технічним партнером клубу з сезону 2025/26. Головним пунктом нової угоди стало перейменування домашнього стадіону.

"Відсьогодні стадіон "Стадіо ді Бергамо" буде називатися New Balance Arena", — йдеться в офіційній заяві клубу з Бергамо.

🇺🇸 Atalanta BC and New Balance today unveiled the next stage in their relationship. Having become Atalanta BC’s official sponsor and kit creator at the start of the 2025/26 season, New Balance will now take on naming rights to the club’s historic stadium in Bergamo. Starting… pic.twitter.com/w6KtS9s1FL — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 25, 2025

Крім того, New Balance отримав ексклюзивні права на найменування молодіжної академії клубу. Вона отримала назву New Balance Academy — Dedicata a Mino Favini — на честь легендарного скаута і наставника, який десятиліттями працював з юнаками Аталанти.