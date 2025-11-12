Італія

Погані новини з лазарету італійської команди.

Воротар Болоньї Лукаш Скорупські та нападник Джонатан Роу не зможуть допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти отримали травми в минулому матчі Серії А проти Наполі (2:0), де були замінені під час зустрічі.

Після медичного обстеження у 34-річного поляка виявили м'язове ушкодження стегна середньої тяжкості, через що він пропустить близько 45 днів.

Водночас у 22-річного англійця м'язова травма стегна – на відновлення йому знадобиться близько трьох тижнів.

Нинішнього сезону Скорупські провів 14 матчів, з яких п'ять на нуль при 11 пропущених м'ячах. На рахунку Роу десять поєдинків.

Після 11 турів Болонья набрала 21 очко та посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.