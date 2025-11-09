Італія

Виїзна поразка команди Конте.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте підбив підсумки матчу 11-го туру італійської Серії А з Болоньєю (0:2). Його слова наводить DAZN.

"Болонья сьогодні була помітно енергійнішою в усьому. Сумно усвідомлювати, що суперник був більш голодним до перемоги, грав з більшим ентузіазмом. Саме це найбільше розчаровує і має змусити нас задуматися.

Це вже наша п'ята поразка з початку сезону – значить, нам потрібно не просто задуматися, а серйозно переглянути те, що ми робимо.

Не забувайте, що Болонья грала в четвер в Лізі Європи, але при цьому вийшла на поле з величезною мотивацією. А ми зробили лише мінімум, поки рахунок був рівним, а потім просто розвалилися. Це сумно, тому що у них був зовсім інший рівень енергії.

Я не згоден із закидами на адресу Гойлунна. На мій погляд, він, мабуть, був нашим найкращим гравцем сьогодні. Боровся, відкривався, створював простір – Лукумі було дуже важко його стримати. Не можна судити нападника тільки за тим, забив він чи ні.

Ми пробували різні варіанти, але повинні були дати йому більше підтримки. Іноді він грамотно розвертався, чіплявся за м'яч, але сьогодні нам не вистачало всього – абсолютно у всіх лініях. Повторюся, Гойлунн був найкращим на полі в нашій команді.

Я стурбований – не можу цього заперечувати. Якщо команда, яка претендує на лідерство, програє п'ять матчів у всіх турнірах на такому етапі сезону, значить, щось йде не так. Ми повинні пам'ятати: коли Наполі виграв Скудетто, в наступному сезоні вони провалилися. Люди, здається, думають, що гидке каченя може в один день перетворитися на лебедя", — заявив Конте.