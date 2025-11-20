Італія

Новий головний тренер Аталанти зробив заяву щодо форварда на тлі його непростих стосунків із клубом.

Новий головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно прокоментував ситуацію навколо нападника Адемоли Лукмана, підкресливши, що рішення щодо його ігрового часу буде ґрунтуватися виключно на роботі гравця на тренуваннях.

Лукман, спроба якого покинути клуб минулого літа створила напруженість у стосунках із попередніми тренерами Джан П’єро Гасперіні та Іваном Юричем, під час міжнародної паузи провів особисту розмову з Палладіно.

"Я зателефонував усім гравцям, які перебувають у збірних, і Адемола справив на мене дуже хороше враження. Я буду оцінювати його ігровий час лише на основі того, що бачу на тренуваннях — точно так само, як і для всіх інших", — цитує слова Палладіно Sky Italia.

У поточному сезоні Адемола Лукман провів за бергамасків 645 хвилин у 10 матчах, в яких він відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що турецький Галатасарай включив 28-річного Лукмана у шортлист зимового трансферу.