Туреччина

Нігерійський форвард Аталанти може приєднатися до лідера турецької Суперліги.

Форвард Аталанти Адемола Лукман потрапив до шорт-листа Галатасарая на зимове трансферне вікно, повідомляє турецька преса. Крім стамбульського гранда, за нігерійцем спостерігає ще низка неназваних клубів.

Нагадаємо, що у літнє трансферне вікно Лукман привернув увагу Інтера. Італійський клуб був готовий запропонувати за гравця 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів, проте Аталанта наполягала на вищій ціні.

Після відмови Лукман влаштував страйк: видалив усі фото в формі Аталанти зі свого Instagram, звільнив персональну шафку на тренувальній базі та пропускав передсезонні тренування. Згодом він вибачився та повернувся до складу команди, розпочавши тренування лише у другій половині вересня.

Цього сезону Адемола провів за Аталанту 10 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.

Галатасарай наразі очолює турецьку Суперлігу, набравши 29 очок після 12 турів.