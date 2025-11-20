Італія

Бразилець незадоволений фінансовими умовами, а клуб — вимогами агентів.

Переговори між Додо та Фіорентиною щодо продовження контракту зайшли у глухий кут. Як повідомляє CalcioNews24, сторони не можуть дійти згоди через фінансові умови нової угоди.

Колишній спортивний директор Даніеле Праде ще раніше запустив процес продовження контракту 27-річного бразильця, чинного до літа 2027 року. Планувалося підписати новий договір до 2029-го з опцією пролонгації ще на рік.

Однак після відходу Праде на початку листопада переговори сповільнилися. Додо не влаштовує запропонована схема зарплати – Фіорентина планувала підвищення лише з 2027 року. Клуб своєю чергою пояснює паузу високими комісійними агентів футболіста.

Додо приєднався до команди у липні 2022 року, перейшовши із Шахтаря за 15,4 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Ванолі очолив Фіорентину.