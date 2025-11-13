Італія

Італійський фахівець розповів про своє завдання у клубі з Флоренції.

Новий головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі прокоментував своє призначення на посаду наставника "фіалок".

"Я прийняв цей виклик, бо добре розумію, чого варта Фіорентина. За останні роки клуб показав значне зростання. Подібні випробування дають мені сили, я не боюся. Це буде довгий та непростий шлях, і нам потрібно зберігати концентрацію. Для цього потрібен час, зусилля та робота.

Давайте залишимо трансферний ринок осторонь і розглядатимемо кожну гру окремо. Якщо ні, ми напишемо про щось… Наприклад, про підготовку — я сказав, що нам треба починати, бо під час міжнародної перерви це нормально. Давайте зосередимося на якісній роботі.

Нам просто потрібно працювати, гра за грою. У чемпіонаті одна мета, у кубку інша. Помилка зараз — думати, що ми можемо щось зробити. Давайте зосередимося на невеликих кроках", — наводить слова Ванолі прес-служба клубу.

Після 11 турів Фіорентина набрала п'ять очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці Серії А. У Лізі конференцій "фіалки" набрали шість очок після трьох зустрічей та посідають восьме місце.