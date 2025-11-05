Італія

Італійський фахівець змінить на посаді Стефано Піолі, якого звільнили цього тижня.

Фіорентина визначилася з ім'ям фахівця, який стане новим головним тренером першої команди.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, боси "віоли" досягли домовленості з Паоло Ванолі, який очолить флорентійський клуб найближчим часом.

Контракт з 53-річним тренером уже узгоджено, і Ванолі офіційно стане наступником Стефано Піолі, звільненого керівництвом команди на початку тижня після серії невдалих результатів.

Для Ванолі це буде черговий етап у тренерській кар'єрі. Раніше він працював керманичем у Венеції, Торіно та іншому менш відомому клубі.

Офіційне оголошення очікується найближчим часом, після чого новий наставник приступить до підготовки останньої команди таблиці Серії А до майбутніх матчів.