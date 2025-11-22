Італія

Неоднозначна заява "Вічного імператора".

Легенда Роми Франческо Тотті висловився про роботу головного тренера римської команди Джан П'єро Гасперіні. Його слова наводить DAZN.

"Фаворити Скудетто? Наполі, Інтер та Мілан. На мій погляд, саме ці команди конкуруватимуть у чемпіонських перегонах до самого кінця.

Я переглянув ставлення до "россонері", адже завдяки не настільки насиченому графіку у них залишається більше часу для повноцінного відпочинку та підготовки. До того ж у них з'явився чудовий та досвідчений наставник Массіміліано Аллегрі, який здатний досконало контролювати всі процеси.

Що ж до Роми, то робота Гасперіні поки що непомітна. Я говорю зараз не як вболівальник, а як інсайдер. Не бачу того, що бачив насамперед в Аталанті. Джан П'єро отримав у своє розпорядження зовсім інших виконавців.

Втім, якщо ж у цьому проявляється ефект Гасперіні, то це на краще, враховуючи лідерські позиції команди. Ми вже досягли вершини, не побачивши справжнього потенціалу Гасперіні. Як тільки команда почне грати так, як він хоче, це означатиме, що на нас чекає відмінний старт", – заявив Тотті.

Рома зараз ділить першу сходинку Серії А з Інтером. У обох команд по 24 пункти.