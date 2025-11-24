Американець радий поверненню після травми та відзначає командний характер россонері.
Крістіан Пулішич, Getty Images
24 листопада 2025, 21:00
Гравець Мілана Крістіан Пулішич поділився емоціями після важливої перемоги над Інтером, яку команда здобула напередодні.
"Досягнутий результат дуже важливий. Це просто піднімає нас на більш високий рівень, і так, я дуже радий повернутись після важких моментів останнього місяця і допомогти команді перемогти. Я думаю, що можу стати ще кращим. Поки що не почуваюся на 100% готовим після травми.
Команді справді було важко, навіть коли ми вели у рахунку, і ви бачили, як ми оборонялися останні 30 хвилин. Я думаю, у нас справді добрий командний дух, воля команди неймовірна. Ми довели гру до кінця і почуваємося впевнено перед наступними матчами", — сказав американець.
Раніше Крістіан Ківу висловився про матч із Міланом.