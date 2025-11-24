Італія

Американець радий поверненню після травми та відзначає командний характер россонері.

Гравець Мілана Крістіан Пулішич поділився емоціями після важливої перемоги над Інтером, яку команда здобула напередодні.

"Досягнутий результат дуже важливий. Це просто піднімає нас на більш високий рівень, і так, я дуже радий повернутись після важких моментів останнього місяця і допомогти команді перемогти. Я думаю, що можу стати ще кращим. Поки що не почуваюся на 100% готовим після травми.

Команді справді було важко, навіть коли ми вели у рахунку, і ви бачили, як ми оборонялися останні 30 хвилин. Я думаю, у нас справді добрий командний дух, воля команди неймовірна. Ми довели гру до кінця і почуваємося впевнено перед наступними матчами", — сказав американець.

