Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 24 листопада 2025 року.

Комо у матчі 12 туру італійської Серії А у гостях розгромив Торіно (5:1).

Команда Сеска Фабрегаса відкрила рахунок на 36 хвилині зусиллями Джейдена Аддая, однак у компенсований час до першого тайму Ніколо Влашич зрівняв цифри на табло, реалізувавши пенальті.

Потім на 52 хвилині Комо знову вийшов уперед, а Аддай оформив дубль. У середині другого тайму Хакобо Рамон збільшив перевагу в рахунку, а за шість хвилин голом відзначився Ніко Пас.

Остаточну крапку у матчі поставив Мартін Батуріна, який забив на 86 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Торіно — Комо у рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26:

Торіно — Комо 1:5

Голи: Влашич, 45+2 (пен) - Аддай, 36, 52, Рамон, 72, Пас, 78, Батуріна, 86.

Торіно: Палеарі — Тамез, Маріпан, Мазіна — Педерсен (Нкунку, 61), Асллані, Казадеї (Анжорін, 66), Влашич (Гінейтіс, 78), Лазаро — Нгонге, Сапата (Нджиє, 78).

Комо: Бюте — Смолчич (Войвода, 57), Рамон, Карлос, Вальє — Да Кунья, Перроне (Батуріна, 84) — Аддай, Пас (Пош, 84), Родрігес (Кемпф, 76) — Мората (Дувікас, 76).

Попередження: Смолчич.