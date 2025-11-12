Італія

Талант говорить сам за себе в Лізі чемпіонів УЄФА.

Німецький нападник італійського походження з бельгійського Брюгге Ніколо Трезольді в цьому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА вже встиг відзначитись двома голами та асистом за 297 зіграних хвилин у чотирьох поєдинках.

А загалом на рахунку 21-річного виконавця сім м’ячів та три гольові передачі за 24 матчі в поточній кампанії.

Усе це робить Трезольді однією з потенційно яскравих фігур на майбутніх трансферних ринках, і якщо Брюгге не надто квапиться відпускати футболіста взимку, то влітку наступного року за ним точно полюватимуть клуби з провідних чемпіонатів.

І тут уже італійському Мілану доведеться несолодко в конкуренції, як мінімум, із Комо, який також виявив зацікавленість у підписання Ніколо найближчим часом.

Трансферна вартість гравця з контрактом до 2029 року наразі оцінюється в 9 млн євро порталом Transfermarkt, але Брюгге, який заплатив за нього 7,5 млн євро німецькому Ганноверу цього літа, захоче не менше 35 млн євро, як повідомляють ЗМІ.