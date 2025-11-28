Італія

Турецький захисник може залишитися в команді попри інтерес інших клубів.

Рома розпочала роботу над новою довгостроковою угодою для правого захисника Зекі Челіка.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, римський клуб уже зробив футболісту пропозицію про продовження контракту до 2029 року.

Попри прагнення "джалороссі" утримати турецького гравця, до Челіка прикута увага низки європейських команд, які розглядають можливість його підписання.

Рома розраховує зберегти захисника в структурі команди та убезпечити себе від потенційних літніх втрат.

