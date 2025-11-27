Рома Мідтьюланн 2:1

Голи: Ель-Айнауї 7, Ель-Шаараві 83 — Паулінью 87

Порту Ніцца 3:0

Голи: Вейга 1, 33, Саму Вікторія

Пльзнень Фрайбург 0:0

Феєнорд Селтік 1:3

Голи: Уеда 11 — Ян 31, Хатате 43, Нюгрен 82

Астон Вілла Янг Бойз 2:1

Голи: Мален 27,42 — Монтейро 90

Лілль Динамо Загреб 4:0

Голи: Коррея 21, Макау 36, Ігамане 69, Андре 86

Паок Бранн 1:1

Голи: Иванушец 64, Корнвіг 89

Фенербахче Ференцварош 1:1

Голи: Таліска 69 — Варга 66

Вилучення: Дуран 90

Лудогорець Сельта 3:2

Голи: Станич пен. 32,49, пен 62 -Дуран 70 Ель-Абделлауи 90+8