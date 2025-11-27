Завершились перші матчи 5 туру Ліги Європи.
27 листопада 2025, 22:00
Рома Мідтьюланн 2:1
Голи: Ель-Айнауї 7, Ель-Шаараві 83 — Паулінью 87
Порту Ніцца 3:0
Голи: Вейга 1, 33, Саму Вікторія
Пльзнень Фрайбург 0:0
Феєнорд Селтік 1:3
Голи: Уеда 11 — Ян 31, Хатате 43, Нюгрен 82
Астон Вілла Янг Бойз 2:1
Голи: Мален 27,42 — Монтейро 90
Лілль Динамо Загреб 4:0
Голи: Коррея 21, Макау 36, Ігамане 69, Андре 86
Паок Бранн 1:1
Голи: Иванушец 64, Корнвіг 89
Фенербахче Ференцварош 1:1
Голи: Таліска 69 — Варга 66
Вилучення: Дуран 90
Лудогорець Сельта 3:2
Голи: Станич пен. 32,49, пен 62 -Дуран 70 Ель-Абделлауи 90+8