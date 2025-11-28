Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 27 листопада 2025 року.

Рома у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі обіграла датський Мідтьюлланн (2:1).

Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок на сьомій хвилині зусиллями Ніла Ель-Айнауї, після чого на 83 хвилині "вовки" подвоїли перевагу в рахунку завдяки голу Стефана Ель-Шаараві.

Через три хвилини данці відповіли, забивши єдиний м'яч, автором якого став Паулінью.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Мідтьюлланн у рамках п'ятого туру Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Рома — Мідтьюлланн 2:1

Голи: Ель-Альнауї, 7, Ель-Шаараві, 83 — Паулінью, 86.

Рома: Свілар — Н'Діка, Манчіні, Гіларді — Веслі, Коне (Крістанте, 27), Ель-Альнауї, Челік (Цимікас, 78) — Дібала (Бейлі, 78), Суле (Фергюсон, 61), Пеллегріні (Ель-Шаараві, 61).

Мідтьюлланн: Олафссон — Бак (Паулінью, 67), Серенсен, Ерліч, Діао, Мбабу — Біллінг, Браво (Брумадо Жуніор, 46), Кастільйо (Бисков, 60) — Гогорза (Осоріо, 46), Франкуліно (Сімсір, 75).

Попередження: Крістанте, Манчіні — Осоріо, Ерліч, Серенсен.