Ліга Європи

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека підвів підсумки впевненої перемоги у Лізі Європи, відзначивши серйозність своєї команди.

Паулу Фонсека поділився враженнями після тріумфального матчу Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів, який завершився розгромною перемогою "ткачів" з рахунком 6:0.

"Перш за все, я хотів би привітати Португалію, яка виграла чемпіонат світу серед юнаків до 17 років. Також хочу відзначити наших уболівальників, які прибули підтримати нас, незважаючи на складні умови", — цитує слова тренера клубний сайт Ліона.

Фонсека підкреслив, що рахунок не відображає складності матчу. "Ця перемога може здатися легкою, але я думаю, що ми провели дійсно хороший матч. Ми були серйозні, і тому показали відмінну гру. Зазвичай, коли починаєш другий тайм із перевагою в 3 голи, команди трохи розслабляються, але я сказав у перерві, щоб вони продовжували в тому ж дусі. Ось чому ми забили ще тричі", — додав португальський фахівець.

Після цієї перемоги Ліон набрав 12 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці. Маккабі із 1 очком йде на 35-й позиції.