Італія

Поєдинок Серії А розпочнеться о 16:00.

Сьогодні, 29 листопада, відбудеться матч 13 туру італійської Серії А, в якому Дженоа на своєму полі прийме Верону.

Тренерський штаб "грифонів" на чолі Данелі Де Россі ухвалив рішення випустити з перших хвилин українського півзахисника Руслана Маліновського.

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон, Маліновський, Френдруп, Торсбю, Мартін — Олівейра, Коломбо.

Для 32-річного українця це буде 12 матч цього сезону. На його рахунку один гол та одна гольова передача.

Матч Дженоа — Верона розпочнеться о 16:00 за Києвом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.