Італія

Причина — футболіст не отримує необхідної кількості ігрової практики.

Півзахисник Дженоа Ніколае Станчу може залишити склад італійського клубу у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 32-річний румун розглядає можливість зміни клубної прописки через те, що не отримує достатньої ігрової практики у складі "грифонів".

Нагадаємо, Станчу перебрався до Дженоа минулого літа, але провів у складі "грифонів" лише п'ять матчів, у яких забив один гол.

Після 12 турів Дженоа, у складі якої виступає українець Руслан Маліновський, набрала вісім очок та посідає 18 місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Рома готова відпустити Пізіллі в Дженоа на оренду.