Керманич Роми прокоментував поразку від Наполі.

Напередодні Рома в домашньому матчі тринадцятого туру італійської Серії A поступилась Наполі.

Рома — Наполі 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Фол на Коне? Такі моменти можна оцінювати по-різному. Можна свистіти чи ні, але там було не все так однозначно, як сказав Мареллі. Зазвичай, такі моменти арбітри свистять. Але в будь-якому разі, ми не повинні були дозволяти їм провести після цього таку контратаку. Це просто ганьба.

Ми загалом сьогодні не були достатньо хороші в тому, щоб блокувати їхні контратаки.

У Наполі було дуже мало моментів біля наших воріт, тож ми розчаровані, що не виграли цей матч. Ми точно поплатились за виснажливу гру в четвер у Лізі Європи, через що ми підходили до цього матчу трохи невпевнено.

Сьогоднішня гра була зіграна трохи нижче середнього рівня порівняно з іншими. Це все були різні історії, але поразка сьогодні з такою помилкою в обороні — це ганьба, і нам шкода через результат перед уболівальниками, але сезон дуже довгий.

Навіть якщо ти перемагаєш, ти все одно повинен дивитись уперед і продовжувати наполегливо працювати", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме в сардинського Кальярі.