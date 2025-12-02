Лука Модрич назвав Зінедіна Зідана унікальним наставником.
02 грудня 2025, 14:55
Хорватський хавбек Мілана Лука Модрич поділився своїми спогадами та думкою про легендарного француза Зінедіна Зідана, під керівництвом якого він грав у Реалі.
"Три поспіль кубки Ліги чемпіонів. Коли він заходив у роздягальню, наша увага була сконцентрована лише на Зідані. Зізу був унікальний як наставник. Від Зінедіна виходила особлива аура.
Він досконало вивчив цю гру. Ми провели неймовірний час разом", — цитує футболіста Footmercato.
Зідан тричі поспіль приводив мадридський Реал до тріумфу в Лізі чемпіонів УЄФА. Французький фахівець залишив "королівський клуб" у 2021 році.
