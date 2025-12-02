Італія

Лука Модрич назвав Зінедіна Зідана унікальним наставником.

Хорватський хавбек Мілана Лука Модрич поділився своїми спогадами та думкою про легендарного француза Зінедіна Зідана, під керівництвом якого він грав у Реалі.

"Три поспіль кубки Ліги чемпіонів. Коли він заходив у роздягальню, наша увага була сконцентрована лише на Зідані. Зізу був унікальний як наставник. Від Зінедіна виходила особлива аура.

Він досконало вивчив цю гру. Ми провели неймовірний час разом", — цитує футболіста Footmercato.

Зідан тричі поспіль приводив мадридський Реал до тріумфу в Лізі чемпіонів УЄФА. Французький фахівець залишив "королівський клуб" у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Мілан хоче утримати Модрича ще на рік.