Італія

40-річний півзахисник залишається ключовим гравцем "россонері".

Мілан розглядає продовження контракту з Лукою Модричем до 2027 року. Головний тренер команди Массіміліано Аллегрі та спортивний директор Іглі Таре вважають 40-річного хорвата ключовим гравцем клубного проекту.

Модрич приєднався до Мілана минулого літа на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні півзахисник провів 12 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Команда Аллегрі наразі займає третє місце в Серії А, відстаючи від лідерів Інтера та Роми на два очки. Наступний матч Мілан проведе 23 листопада – на команду чекає міланське дербі з Інтером.