Італія

Наставник підкреслив, що англієць швидко став душею команди та лідером у роздягальні.

Головний тренер Кремонезе Давіде Нікола високо оцінив вплив Джеймі Варді на команду після того, як англійський форвард оформив свій перший дубль у Серії А в матчі проти Болоньї (3:1). 38-річний нападник уже має чотири голи в дев’яти поєдинках за клуб і демонструє чудову форму, повністю адаптувавшись до італійського футболу.

Після гри Нікола в інтерв’ю DAZN підкреслив, наскільки важливою постаттю став ветеран для Кремонезе:

"Джеймі — це для нас орієнтир. Великі чемпіони — прості люди. Вони точно знають, що мають робити, і завжди працюють на команду. Чемпіон відрізняється не лише якостями на полі, а й духом та відповідальністю. Він дуже впевнений у собі, спокійний і завжди тренується на максимум".

Тренер зазначив, що новачок швидко став своїм у роздягальні:

"У нього є свої звички, але він приїхав із правильним настроєм — бути готовим до всього. Команда прийняла його з честю, і він відповідає тим самим. Варді — чудова людина в усьому".

Після 13 турів Кремонезе йде на 11-у місці в Серії А. Наступну гру команда проведе 7 грудня проти Лечче.