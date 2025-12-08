Ліга чемпіонів

Мюнхенці гратимуть проти команди з топ-8 ЛЧ.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані поділився думками щодо майбутнього поєдинку з лісабонським Спортінгом в Лізі чемпіонів. Цитує бельгійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

«Спортінг — технічна команда. Має багато талановитих гравців. Є швидкі виконавці в атаці, які люблять забігати за спину захисникам. В обороні та середній лінії теж хороші футболісті. Загалом, це дуже збалансована команда, яка не просто так знаходиться у топ-8 Ліги чемпіонів. Ми хочемо зіграти на максимумі.

Ману (Ноєр — прим.) завтра зіграє у воротах, якщо все піде за планом. У нас дуже добрий молодий німецький воротар Йонас Урбіг. Він чудово зіграв проти Штутгарта. Йонас ще матиме свій шанс. Ми завжди намагаємося випускати його у потрібний момент та підтримувати розвиток. Баварія повністю йому довіряє», — заявив Компані.

Матч між Баварією та Спортінгом відбудеться 9 грудня, о 19:45 за київським часом.