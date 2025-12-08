Ліга чемпіонів

Німець налаштовується на серйозну боротьбу.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про майбутній матч з німецьким Айнтрахтом в Лізі чемпіонів. Його слова наводить Mundo Deportivo.

«Ми всі мріяли повернутися на Камп Ноу, а у Лізі чемпіонів це має особливе значення. Завтра буде дуже важливий день, ми хочемо показати свій максимум у цій грі.

Останній матч у Айнтрахта вийшов не найкращим чином ("орли" програли РБ Лейпциг у Бундеслізі з рахунком 0:6. — прим.), але ця команда може діяти небезпечно. Айнтрахт — дуже хороша команда, молода, зі швидкими футболістами, тому нам буде важко.

Вони здатні підлаштовуватися під різні ігрові моделі. Ми маємо зіграти якнайкраще. Якщо зробимо це, то зможемо взяти три очки», — сказав Флік.

Матч між Барселоною та Айнтрахтом відбудеться 9 грудня, о 22:00 за київським часом.