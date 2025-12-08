Ліга чемпіонів

На нас чекає один з центральних матчів 6 туру Ліги чемпіонів.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився про майбутній матч із Ліверпулем в рамках шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує румунського фахівця офіційний сайт УЄФА.

«Ліверпуль — це не тільки Салах. Це сильна, успішна команда, яка знає, що необхідно, щоб бути на висоті. Ми впевнені в собі і працюємо над підвищенням рівня своєї гри.

Усі хочуть уникнути "стиків" і зіграти на два матчі менше. Ми працюємо над кожним аспектом і намагаємося дати кожному гравцю ігровий час.

Інтер високо проніс італійський прапор по всьому світу і заслуговує на похвалу. Дійти до двох фіналів Ліги чемпіонів і фіналу Ліги Європи за п'ять років не так просто», — заявив Ківу.

Матч між Інтером та Ліверпулем відбудеться 9 грудня, о 22:00 за київським часом.