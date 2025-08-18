Італія

Український форвард може стати заміною травмованому Лукаку.

Український нападник римської Роми Артем Довбик опинився в шорт-листі італійського чемпіона Наполі, повідомляє Corriere dello Sport.

Після травми бельгійського форварда Ромелу Лукаку, який вибув на невизначений термін, клуб почав шукати можливість оренди нападника на один сезон.

До списку кандидатів увійшли чотири гравці: Жан-Філіп Матета з Крістал Пелас, Артем Довбик з Роми, Джошуа Зіркзе з Манчестер Юнайтед та Нікола Крстович з Лечче. Наполі планує швидко визначитися з новим підсиленням атакувальної лінії.

Раніше повідомлялось, що Наполі віддасть нападника в оренду Удінезе.