Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.

Леверкузенський Баєр у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти англійського Ньюкасла на власному полі (2:2).

Гості допомогли "фармацевтам" відзначитись швидким м’ячем у цій грі, після чого оговтались лише поперерві, коли до середини другого тайму вже команда Едді Гау вела за рахунком на табло.

Проте останнє слово в цій зустрічі все одно опинилось за Баєром, який таким чином скривдив чергову команду АПЛ у цьому сезоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — Ньюкасл Юнайтед у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баєр Леверкузен — Ньюкасл Юнайтед 2:2

Голи: Бруно Гімараес (аг), 13, Грімальдо, 88 — Гордон, 51 (пен), Майлі, 74

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Андріх, Тап — Артур (Баде, 90), Маза, Гарсія, Грімальдо — Тілльман (Ечеверрі, 85), Шик (Кофане, 46), Поку (Телла, 71)

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн, Голл — Тоналі — Гімараес, Жоелінтон (Майлі, 60) — Барнс (Мерфі, 78), Вольтемаде (Вісса, 90), Гордон (Ремзі, 90)

Попередження: Поку, Флеккен — Тіав, Рамсдейл