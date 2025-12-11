Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 11 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар гостюватиме в мальтійського Хамрун Спартанс.

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 11 ГРУДНЯ, 22:00. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАДІОН, ТА-КАЛІ (МАЛЬТА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЛОРІАН БАДШТЮБНЕР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після трьох поспіль "сухих" поразок Хамрун Спартанс усе ж досягнув дебютної для себе перемоги в ході основного етапу Ліги конференцій. Туром раніше колектив Джакомо Модіки приймав гібралтарський Лінкольн Ред Імпс і розібрався з ним у вольовому стилі (3:1), що дозволяє 11-разовому чемпіону Мальти бодай трохи помріяти про вихід до плей-оф єврокубка.

У Та-Калі ще в липні гостювало Динамо Київ і тоді, у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Хамрун Спартанс зазнав поразки з рахунком 0:3. Донецький Шахтар так само цілком спроможний впоратися з цим суперником, хоча не виключено, що різниця голів навряд чи буде більшою, адже й попередніх своїх суперників у ЛК "гірники" не громили.

За певних обставин успіх сьогодні може гарантувати колективу Арди Турана місце серед учасників 1/8 фіналу плей-оф. Таким чином номінально домашній матч проти хорватської Рієки наступного тижня ризикує стати формальністю й дозволити клубу з Донецька комфортно завершити дебютний основний етап Ліги конференцій і 2025 рік загалом.

Очікуємо, що на Мальті "гірники" спокійно досягнуть бажаного результату. За версією букмекерів, вони є явними фаворитами сьогоднішнього протистояння. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.40, тоді як потенційний успіх Хамрун Спартанс оцінюється показником 7.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.10.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Джакомо Модіка, головний тренер Хамрун Спартанс: "Шахтар є технічно сильною командою, яка дуже добре маневрує. Мені подобається, як вони грають під керівництвом Арди Турана, як виражають себе, подобається їхній менталітет. Це чудова, організована команда, що володіє важливими технічними якостями. Наші шанси? У футболі неможливого не існує, як і немає поняття непереможна команда".

Арда Туран, головний тренер Шахтаря: "Цей матч дуже цінний і важливий, адже може відкрити шлях до наших майбутніх цілей. Суперник, якого ми дуже поважаємо, має ключових гравців із різних країн, таких як Аргентина, Бразилія та, авжеж, Мальта. Намагаємося готуватися якнайкраще. На поле вийдуть найкращі 11 футболістів і, звісно, ми прагнемо перемогти. Потрібно бути уважними, адже ця гра покаже, як ми повинні дивитися на майбутнє".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хамрун Спартанс: Бонелло — Компрі, Шеррі, Бєличич, Камензулі — Чорич, Емерсон, Едерсон — Мбонг, Коффі, Тіун

Шахтар: Фесюн — Конопля, Бондар, Грам, Азаров — Назарина — Л. Феррейра, Бондаренко, І. Сілва, Невертон — Л. Мейрелліш

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА