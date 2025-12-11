Ліга чемпіонів

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Реалом.

Англійський Манчестер Сіті напередодні обіграв мадридський Реал у гостьовому матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Не зрозумійте мене неправильно, перемога на Бернабеу — це велике досягнення для нас. Особливо в цьому змаганні.

Але водночас рівень конкуренції, щоб дійти до півфіналу, фіналу, вимагає кращої гри, аніж сьогодні була в нас — це точно. І ми будемо над цим працювати. Те, як ми відіграли сьогодні — недостатньо.

Було неймовірно багато, багато хороших речей, і я радий за гравців, за їхні зусилля, душу, серце, прагнення перемоги. Я знаю моїх гравців, тому ми будемо ще кращими! Ми будемо вдосконалюватись із часом, це точно.

Сьогодні у нас було п’ять, шість, сім гравців, які вперше приїхали сюди і зіграли свою першу гру, або другу гру, вони повинні були пережити цей досвід.

Я багато разів був у півфіналах, фіналах Ліги чемпіонів, тож я знаю, що потрібно, щоб змагатись на такому рівні.

Чи зможе ця команда досягти такого прогресу цього сезону? Так, безумовно! Якщо не буде травм, це станеться точно! Сто відсотків! Якщо у нас буде належне бажання це зробити, ще й тренер у нас такий розумний… Ось чому ми це зробимо!

Я сприймаю цей результат належним чином, але я розумію реальність того, що ми повинні грати краще. Я розумію, що іноді на цьому стадіоні проти такого суперника все можливо.

І зрештою це також впливає й на суддів. Ніко О’Райлі отримав жовту картку за фол проти Вальверде, а через дві хвилини другу жовту картку Рюдігеру не показали. Це була та сама дія, абсолютно та сама дія. Я б сказав, що дія Рюдігера навіть трохи більш брутальна.

Ось чому на цих етапах доводиться мати справу з багатьма ситуаціями, і це також зробить нас сильнішими.

Ми робили хороші речі, але починали з великої кількості помилок… Кожен пас був спрямований на те, щоб не втратити м’яч, не завдати самим собі шкоди. Але таке трапляється, тому це те, що ми повинні покращити.

Зараз ми далекі від перемоги в Лізі чемпіонів. У лютому ми будемо кращими. Ми бували на цьому стадіоні й раніше, грали набагато краще, аніж сьогодні, але ми програвали.

Ось чому я вважаю, що гравці доклали неймовірних зусиль. Неймовірно хороший результат. Дух команди неймовірний. Але все ще є запас для покращення", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті навідається до норвезького Буде/Глімт.