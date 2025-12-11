Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.

Англійський Манчестер Сіті у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла мадридський Реал на полі суперників (2:1).

Команда Хосепа Гвардіоли на старті зустрічі помітно нервувала й ледь не наробила лиха в обороні. Колектив Хабі Алонсо в підсумку таки відкрив рахунок посеред першого тайму.

Але у відповідь "королівські" отримали два голи ще до перерви, після чого в другій половині зустрічі "містяни" вдало втримали переможний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Родріго, 28 — О’Райлі, 35, Голанд, 43

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Ендрік, 79), Рюдігер, Каррерас — Чуамені, Себальйос (Діас, 67), Беллінгем — Родріго, Г. Гарсія (Гюлер, 58), Вінісіус.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Фоден (Рейндерс, 70) — Шеркі (Савіо, 70), Голанд (Мармуш, 70), Доку (Аке, 88).

Попередження: Рюдігер, Родріго, Каррерас — Фоден, О’Райлі, Сілва