Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.
Бенфіка — Наполі, Getty Images
11 грудня 2025, 08:45
Лісабонська Бенфіка у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла італійський Наполі на власному полі (2:0).
Команда Антоніо Конте без ротації була помітно виснаженою після гри в чемпіонаті, тож колектив Жозе Моурінью цим легко скористався.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Наполі у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Бенфіка — Наполі 2:0
Голи: Ріос, 20, Баррейру, 49
Бенфіка: Трубін — Дедич, Т. Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Аурснес (Фрейташ, 90+3), Баррейру (Нету, 90+5), Судаков (А. Сілва, 76) — Іванович (Павлідіс, 76).
Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема (Політано, 46), Ррахмані, Буонджорно (Жезус, 59) — Ді Лоренцо, Мактоміней, Ельмас (Вергара, 81), Олівера (Спінаццола, 46) — Нерес, Гойлунн, Ланг (Лукка, 74).
Попередження: Дедич — Ланг, Вергара