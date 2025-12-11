Лісабонська Бенфіка у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла італійський Наполі на власному полі (2:0).

Команда Антоніо Конте без ротації була помітно виснаженою після гри в чемпіонаті, тож колектив Жозе Моурінью цим легко скористався.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Наполі у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Бенфіка — Наполі 2:0
Голи: Ріос, 20, Баррейру, 49

Бенфіка: Трубін — Дедич, Т. Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Аурснес (Фрейташ, 90+3), Баррейру (Нету, 90+5), Судаков (А. Сілва, 76) — Іванович (Павлідіс, 76).

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема (Політано, 46), Ррахмані, Буонджорно (Жезус, 59) — Ді Лоренцо, Мактоміней, Ельмас (Вергара, 81), Олівера (Спінаццола, 46) — Нерес, Гойлунн, Ланг (Лукка, 74).

Попередження: Дедич — Ланг, Вергара