Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.

Баскський Атлетік у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Парі Сен-Жермен на власному полі (0:0).

Команда Ернесто Вальверде зуміла стримати атаку чинного володаря трофею в дуже непростому протистоянні, у якому "леви" майже не тримали м’яч у ногах, а колектив Луїса Енріке створив достатньо моментів для того, щоб забити бодай одного разу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік Більбао — ПСЖ у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Атлетік Більбао — ПСЖ 0:0

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 73), Вівіан, Берчіче, Бойро — Хаурегісар (Рего, 73), Руїс де Галаррета (Весга, 78) — Беренгер, Сансет (Єрро, 73), Вільямс — Гурусета (Гомес, 62)

ПСЖ: сафонов, Маркіньйос (Забарний, 46), Пачо, Мендеш — Невеш, Феррейра, Руїс — Барколя (Рамуш, 78), Маюлю (Дуе, 62), Кварацхелія

Попередження: Хаурегісар, Беренгер, Гомес — Заїр-Емері