Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.
Ювентус — Пафос, Getty Images
11 грудня 2025, 09:41
Туринський Ювентус у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв кіпрський Пафос на власному полі (2:0).
Новачки турніру на зустрічних курсах провели перший тайм складного поєдинку, але після перерви досвід "зебр" усе ж таки дався взнаки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Пафос у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Ювентус — Пафос 2:0
Голи: Маккенні, 67, Девід, 73
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі (Опенда, 60), Міретті (Аджич, 74), Камб'язо — Жегрова (Консейсан, 46), Їлдиз (Кабаль, 84) — Девід (Тюрам, 74)
Пафос: Міхаїл — Лукассен, Луїс, Гольдар (Пілеас, 78) — Бруно, Шуньїч, Пепе, Оршич (Бассуаміна, 78) — Коррея (Ланга, 89), Драгомір (Жажа, 78) — Сілва (Кіна, 62)
Попередження: Локателлі — Шуньїч