Інше

Півзахисник ЛДУ Кіто Едерсон Кастільйо опинився в центрі уваги європейських грандів

Європейські гранди продовжують моніторити ринок Південної Америки у пошуках нових талантів. Цього разу в епіцентрі трансферної боротьби опинився 16-річний півзахисник еквадорського клубу ЛДУ Кіто Едерсон Кастільйо.

За інформацією, Bolivar та Futbol Ecuador Манчестер Юнайтед та мюнхенська Баварія вже вступили у заочну дуель за право підписати юного таланта. Скаути обох клубів були вражені зрілою грою хавбека, яку він демонструє попри свій юний вік.

Він вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління в Еквадорі. Кастільйо — класичний шостий номер (опорний півзахисник), який також може закривати позицію центрального хавбека (вісімки).При зрості 174 см він володіє нетиповою для свого віку фізичною витривалістю та чіпкістю у відборі, що робить його ідеальним руйнівником атак суперника.

Проте його головна перевага — не лише гра в обороні. Скаути відзначають його високий інтелект та вміння розпочинати атаки першим пасом. Статистичні портали фіксують у нього високий відсоток точності довгих передач, що дозволяє команді швидко переходити з оборони в атаку.

За манерою гри Кастільйо часто порівнюють зі співвітчизником Мойзесом Кайседо. Обидва гравці поєднують у собі фізичну міць, агресивність у пресингу та технічну оснащеність. Саме успіх Кайседо в Англії змушує такі клуби, як Манчестер Юнайтед, діяти на випередження, щоб не переплачувати за гравця в майбутньому.

Наразі Едерсон вже залучається до ігор за молодіжні збірні Еквадору та першу команду ЛДУ Кіто, де він отримує безцінний досвід дорослого футболу. Європейські гранди бачать у ньому довгострокову інвестицію, здатну закрити центр поля на наступне десятиліття.