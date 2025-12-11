Ліга Європи

Український захисник після травми повертається до складу.

Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч 6-го туру основного етапу Ліги Європи проти Утрехта. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Lining up against Utrecht tonight! 🗞️ pic.twitter.com/zdFS7jAbqA — Nottingham Forest (@NFFC) December 11, 2025

Нагадаємо, що Зінченко отримав травму в поєдинку 3-го туру проти Порту і був замінений наприкінці першого тайму. Через пошкодження український лівий захисник пропустив 9 матчів Ноттінгем Форест, востаннє виходячи на поле 23 жовтня.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 6 матчів за клуб в усіх турнірах і ще не відзначався результативними діями. Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч вирішив довірити українцю місце в основі у важливому виїзному поєдинку проти нідерландського клубу.

Утрехт: Баркас, Хореманс, Ердхейзен, Дідден, Ель Каруані, Енгванда, Зехіель, Де Віт, Родрігес, Халлер, Кетлін.

Ноттінгем Форест: Джон, Морато, Мурільо, Хадсон-Одої, Дуглас Луїс, Ндойє, Калімуендо, Домінгес, Макаті, Зінченко, Ебботт.

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.