Український захисник після травми повертається до складу.
Олександр Зінченко, getty images
11 грудня 2025, 19:00
Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч 6-го туру основного етапу Ліги Європи проти Утрехта. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нагадаємо, що Зінченко отримав травму в поєдинку 3-го туру проти Порту і був замінений наприкінці першого тайму. Через пошкодження український лівий захисник пропустив 9 матчів Ноттінгем Форест, востаннє виходячи на поле 23 жовтня.
У нинішньому сезоні Зінченко провів 6 матчів за клуб в усіх турнірах і ще не відзначався результативними діями. Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч вирішив довірити українцю місце в основі у важливому виїзному поєдинку проти нідерландського клубу.
Утрехт: Баркас, Хореманс, Ердхейзен, Дідден, Ель Каруані, Енгванда, Зехіель, Де Віт, Родрігес, Халлер, Кетлін.
Ноттінгем Форест: Джон, Морато, Мурільо, Хадсон-Одої, Дуглас Луїс, Ндойє, Калімуендо, Домінгес, Макаті, Зінченко, Ебботт.
Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.