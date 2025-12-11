Ліга чемпіонів

Голкіпер Реала запевнив, що роздягальня повністю довіряє головному тренеру.

Після болючої поразки від Манчестер Сіті (1:2), яка лише посилила тиск на мадридський Реал через серію невдалих результатів, один із лідерів команди Тібо Куртуа виступив на захист наставника вершкових Хабі Алонсо.

Іспанський фахівець опинився під шквалом критики, оскільки команда переживає помітний спад. Проте бельгійський воротар дав чітко зрозуміти пресі та вболівальникам: гравці не втратили віри у свого керманича і готові битися за нього на полі.

Куртуа наголосив, що відповідальність за результат лежить на всій команді, а не лише на тренері. Голкіпер висловив цілковиту підтримку Алонсо, зазначивши, що команда залишається єдиною, незважаючи на труднощі.

"Ми боремося за тренера. Ми всі разом у цій ситуації і маємо намір виправити її", — транслює настрій роздягальні Куртуа.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація, що королівський клуб не планує звільняти Алонсо, давши молодому фахівцю шанс.