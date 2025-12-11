Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють італійська Фіорентина та Динамо Київ.

Італійська Фіорентина та Динамо Київ зіграють у п'ятому турі Ліги конференцій УЄФА на Артеміо Франкі.

Паоло Ванолі, на тлі поразки від Сассуоло (1:3), залучив до стартового складу Понграчича та Віті в трійці центральних захисників, тоді як Річардсон, Ніколуссі-Кавілья, Ндур та Фортіні гратимуть у центрі поля, а Джеко розташується в атаці.

Ігор Костюк, після перемоги над Кудрівкою (2:1), використав із перших хвилин Тимчика та Дубінчака на флангах оборони, тоді як Шапаренко гратиме в центрі поля, а Герреро та Кабаєв розташуються в атаці.

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Віті — Додо, Річардсон, Ніколуссі-Кавілья, Ндур, Фортіні — Джеко, Кін.

Запасні: Леццеріні, Мартінеллі, Раньєрі, Зом, Мандрагора, Гудмундссон, Марі, Коспо, Куадьо, Парізі, Пікколі, Куаме.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Захарченко, Тіаре, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро, Кабаєв.