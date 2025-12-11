Італійська Фіорентина та Динамо Київ зіграють у п'ятому турі Ліги конференцій УЄФА на Артеміо Франкі.

Паоло Ванолі, на тлі поразки від Сассуоло (1:3), залучив до стартового складу Понграчича та Віті в трійці центральних захисників, тоді як Річардсон, Ніколуссі-Кавілья, Ндур та Фортіні гратимуть у центрі поля, а Джеко розташується в атаці.

Ігор Костюк, після перемоги над Кудрівкою (2:1), використав із перших хвилин Тимчика та Дубінчака на флангах оборони, тоді як Шапаренко гратиме в центрі поля, а Герреро та Кабаєв розташуються в атаці.

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Віті — Додо, Річардсон, Ніколуссі-Кавілья, Ндур, Фортіні — Джеко, Кін.

Запасні: Леццеріні, Мартінеллі, Раньєрі, Зом, Мандрагора, Гудмундссон, Марі, Коспо, Куадьо, Парізі, Пікколі, Куаме.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Захарченко, Тіаре, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Михавко, Бленуце.

Гра Фіорентина — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.