Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють італійська Фіорентина та Динамо Київ.
Микола Шапаренко, фото ФК Динамо Київ
11 грудня 2025, 19:22
Італійська Фіорентина та Динамо Київ зіграють у п'ятому турі Ліги конференцій УЄФА на Артеміо Франкі.
Паоло Ванолі, на тлі поразки від Сассуоло (1:3), залучив до стартового складу Понграчича та Віті в трійці центральних захисників, тоді як Річардсон, Ніколуссі-Кавілья, Ндур та Фортіні гратимуть у центрі поля, а Джеко розташується в атаці.
Ігор Костюк, після перемоги над Кудрівкою (2:1), використав із перших хвилин Тимчика та Дубінчака на флангах оборони, тоді як Шапаренко гратиме в центрі поля, а Герреро та Кабаєв розташуються в атаці.
Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Віті — Додо, Річардсон, Ніколуссі-Кавілья, Ндур, Фортіні — Джеко, Кін.
Запасні: Леццеріні, Мартінеллі, Раньєрі, Зом, Мандрагора, Гудмундссон, Марі, Коспо, Куадьо, Парізі, Пікколі, Куаме.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Михавко, Бленуце.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Захарченко, Тіаре, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро, Кабаєв.
Гра Фіорентина — Динамо Київ почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.