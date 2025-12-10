Ліга чемпіонів

Команда Енцо Марески мала перевагу після першого тайму, але у підсумку залишила Бергамо ні з чим.

Челсі не втримав перевагу в Бергамо та зазнав поразки від Аталанти з рахунком 1:2 у ключовому матчі лігового етапу Ліги чемпіонів. Команда Енцо Марески випала з першої вісімки й ускладнила собі завдання виходу в плейоф.

Лондонці відкрили рахунок у першому таймі — Жуан Педро замкнув точний навіс Ріса Джеймса. Але після перерви господарі перехопили ініціативу. На 55-й хвилині Джанлука Скамакка зрівняв рахунок після подачі Де Кетеларе.

Наприкінці зустрічі "синім" знову не вистачило щільності в обороні: Шарль Де Кетеларе, який провів блискучий матч, отримав простір перед штрафним та пробив повз Санчеса — 2:1.

У компенсований час Карнезеккі врятував Аталанту від другого гола Жуана Педро. Таким чином італійці піднялися на третє місце, а Челсі ризикує втратити пряму путівку в 1/8 фіналу.

Аталанта - Челсі 2:1

Голи: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 - Педро, 26

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Колашинац (Аханор, 71) — Белланова (Дзаппакоста, 17), де Рон, Едерсон (Муса, 87), Бернасконі — Де Кетеларе, Скамакка (Крстович, 72), Лукман (Пашалич, 87)

Челсі: Санчес — Чалоба (Фофана, 46), Ачімпонг, Бадьяшиль, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету (Гарначо, 67), Фернандес (Гюсто, 67), Гіттенс — Педро

Попередження: Чалоба