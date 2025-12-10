Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Англійський Ліверпуль у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв міланський Інтер на полі суперників (2:1).

Команда Арне Слота відзначилась голом посеред першого тайму, однак м’яч Конате не був зарахований через влучання в руку Екітіке до цього.

У другій половині матчу "червоні" мали атакувальну перевагу, проте вирішальний епізод гри відбувся за безпосереднього втручання VAR на останніх хвилинах — пенальті у ворота "нерадзуррі" обговорювали ще довго після фінального свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Ліверпуль у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Інтер — Ліверпуль 0:1

Гол: Собослаї, 88 (пен.)

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі (Біссек, 31), Бастоні — Луїс Енріке, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 11), Мхітарян (Сучич, 82), Дімарко (Аугусто, 82) — Л. Мартінес, Тюрам (Бонні, 82).

Ліверпуль: Аліссон — Гомес (Бредлі, 68), Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Джонс, Ісак (Вірц, 68), Екітіке.

Попередження: Л. Мартінес, Мхітарян, Бастоні — Екітіке, Джонс