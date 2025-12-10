Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Інтер — Ліверпуль 0:1
Гол: Собослаї, 88 (пен.)

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі (Біссек, 31), Бастоні — Луїс Енріке, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 11), Мхітарян (Сучич, 82), Дімарко (Аугусто, 82) — Л. Мартінес, Тюрам (Бонні, 82).

Ліверпуль: Аліссон — Гомес (Бредлі, 68), Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Джонс, Ісак (Вірц, 68), Екітіке.

Попередження: Л. Мартінес, Мхітарян, Бастоні —  Екітіке, Джонс