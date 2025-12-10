Буде привід поговорити про суддівство після завершення гри на Джузеппе Меацца.
Інтер — Ліверпуль, Getty Images
10 грудня 2025, 00:11
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Ліверпуль 0:1
Гол: Собослаї, 88 (пен.)
Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі (Біссек, 31), Бастоні — Луїс Енріке, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 11), Мхітарян (Сучич, 82), Дімарко (Аугусто, 82) — Л. Мартінес, Тюрам (Бонні, 82).
Ліверпуль: Аліссон — Гомес (Бредлі, 68), Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Джонс, Ісак (Вірц, 68), Екітіке.
Попередження: Л. Мартінес, Мхітарян, Бастоні — Екітіке, Джонс