Активне трансферне вікно планується для команди Аллегрі.

Італійський Мілан ще до початку зимового трансферного вікна активно присутній у стрічках новин відповідної категорії, і цього разу чутками "россонері" пов’язують із підсиленням на позиції голкіпера.

Відомо, що клуб останнім часом пильно стежив за турецьким воротарем французького Лілля Берке Озером.

25-річний виконавець у цьому сезоні провів 21 матч, пропустив 28 голів та сім разів відіграв "на нуль".

ЗМІ повідомляють, що вже двічі скаути Мілана із спеціальним завданням перебували на матчах "догів" у Лізі 1 та дивились саме за грою воротаря.

Контракт Озера з Ліллем розрахований до 2029 року, за нього заплатили Еюпспору влітку цього року 4,5 млн євро.