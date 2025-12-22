Італія

Спочатку домовляються про формат можливої угоди.

Італійський нападник Джакомо Распадорі влітку цього року перебрався з Наполі до мадридського Атлетіко за 22 млн євро, однак цей трансфер наразі не виглядає, як такий, що зміг себе виправдати.

25-річний виконавець провів 14 матчів (406 хвилин), забив два голи та віддав три гольові передачі, і наразі довкола нього існують хіба що чутки щодо можливого повернення до Італії.

Власне, робота над цим уже почалась із боку Роми, яка зацікавлена у футболісті, який, як вважається, ідеально пасуватиме вимогам Джан П’єро Гасперіні.

Перша пропозиція римлян стосувалась формату угоди — контракт на 4,5 роки, із яких перше півріччя для гравця минатиме на правах оренди в столиці Італії.