Туреччина

У зразках волосся Садеттіна Сарана виявили сліди кокаїну.

Турецький футбол сколихнув масштабний кримінальний скандал. Президент одного з найпопулярніших клубів країни, Фенербахче, Садеттін Саран, опинився під слідством за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів.

За інформацією видання Fanatik, у межах масштабного розслідування Генеральної прокуратури Стамбула у функціонера було взято зразки крові та волосся для проведення експертизи.

Результати лабораторного дослідження виявилися позитивними: у волоссі 61-річного Сарана виявили сліди кокаїну. Садеттіну Сарану інкримінують не лише вживання, а й збут та надання допомоги у вживанні наркотичних речовин.

Фунціонеру заборонено залишати межі Туреччини до завершення слідства. Турецький бізнесмен став власником стамбульського гранда у вересні цього року.

Слідчі дії тривають, і найближчим часом прокуратура має передати справу до суду для винесення остаточного вироку.