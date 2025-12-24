У зразках волосся Садеттіна Сарана виявили сліди кокаїну.
24 грудня 2025, 16:55
Турецький футбол сколихнув масштабний кримінальний скандал. Президент одного з найпопулярніших клубів країни, Фенербахче, Садеттін Саран, опинився під слідством за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів.
За інформацією видання Fanatik, у межах масштабного розслідування Генеральної прокуратури Стамбула у функціонера було взято зразки крові та волосся для проведення експертизи.
Результати лабораторного дослідження виявилися позитивними: у волоссі 61-річного Сарана виявили сліди кокаїну. Садеттіну Сарану інкримінують не лише вживання, а й збут та надання допомоги у вживанні наркотичних речовин.
Фунціонеру заборонено залишати межі Туреччини до завершення слідства. Турецький бізнесмен став власником стамбульського гранда у вересні цього року.
Слідчі дії тривають, і найближчим часом прокуратура має передати справу до суду для винесення остаточного вироку.