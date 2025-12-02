Англія

Лондонці задоволені грою Роберта Санчеса та роблять ставку на перспективного Майка Пендерса.

Між лондонським Челсі та голкіпером Мілана Майком Меньяном не було нових контактів щодо можливого переходу на правах вільного агента, попри останні чутки. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, боси "пенсіонерів" задоволені Робертом Санчесом, який залишається основним вибором на позиції воротаря.

Крім того, лондонський клуб продовжує працювати за довгостроковим планом розвитку 20-річного талановитого голкіпера Майка Пендерса.

У найближчій перспективі ніяких змін у воротарській лінії Челсі не очікуються.

Нагадаємо, Майк Меньян міг стати гравцем Челсі минулого літа, проте клубам не вдалося домовитися щодо фінансових умов. Контракт 30-річного француза з "россонері" спливає наприкінці поточного сезону.