Іспанія

Жовта субмарина готова повернутися до кандидатури голкіпера Реала.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін знову потрапив до сфери інтересів Вільярреала.

Як повідомляє видання Ok Diario, представники жовтої субмарини розглядають можливість підписання нашого співвітчизника вже найближчим часом. Вільярреал активно намагався переманити українця ще влітку 2024 року.

Тоді, попри численні чутки про відхід, Лунін вирішив залишитися в Мадриді та продовжити боротьбу за місце в основі королівського клубу. Проте ситуація з ігровим часом та конкуренція з Тібо Куртуа змушують іспанські медіа знову говорити про можливий трансфер.

Наразі керівництво Реала не має наміру активно позбуватися воротаря. Проте позиція мадридців може змінитися, якщо надійде пропозиція, що перевищує 10 мільйонів євро. Ключовим фактором залишається особисте бажання Андрія.

Клуб готовий відпустити воротаря лише у випадку, якщо він сам заявить про прагнення змінити команду задля отримання стабільної ігрової практики.

Чинний контракт Луніна з Реалом діє до літа 2030 року. У цьому сезоні українець зіграв два матча у всіх турнірах.