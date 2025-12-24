Іспанія

Тренер Комо вважає, що величезна кількість зірок у складі "вершкових" створює надскладні виклики для управління роздягальнею.

Колишній півзахисник збірної Іспанії, а нині головний тренер Комо Франсеск Фабрегас поділився думками про те, чому Хабі Алонсо стикається з труднощами в мадридському Реалі. На думку Сеска, основна проблема полягає не в тактиці, а в психології зіркового складу мадридців.

"Всі вони дуже хороші гравці. Кожен заслуговує на місце в основі та вважає, що повинен грати постійно. Кожен прагне бути тим, хто робить різницю на полі. Всі вони коштують по 50 мільйонів євро і виступають за свої національні збірні. Впоратися з цим і втримати такий колектив під контролем, безумовно, найважче завдання", — зазначив Фабрегас у документальному фільмі від DAZN.

Нагадаємо, що Хабі Алонсо очолив Реал Мадрид влітку 2025 року, змінивши на цій посаді Карло Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Реал визначився з майбутнім Вінісіуса Жуніора.