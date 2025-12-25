Україна: Перша ліга

Вже колишній наставник одеситів, розкрив подробиці відходу.

Олександр Кучер залишає посаду головного тренера одеського Чорноморця.

В ексклюзивному коментарі для ТаТоТаке фахівець розповів про деталі розмови з президентом клубу Олександром Грановським та внутрішні причини, які призвели до розірвання контракту.

За словами Кучера, рішення про його звільнення було ініційоване спонсорами клубу. Близько п’яти днів тому Олександр Грановський повідомив тренеру, що через певну ситуацію інвестори прагнуть бачити на містку іншого фахівця.

Сам Кучер зізнався, що така новина не стала для нього громом серед ясного неба. Він зазначив, що вже протягом сезону відчував дискомфорт через спроби керівництва впливати на суто футбольні питання.

"Коли керівництво намагається впливати на тренерські моменти — це означає, що хтось працює "в тіні", — наголосив Олександр.

Тренер підкреслив, що його пріоритетом було повернення моряків до еліти українського футболу. Заради цієї мети влітку він відхилив декілька пропозицій від клубів Прем’єр-ліги та закордонних команд, попри чинний контракт з одеситами, який мав діяти ще рік.

Попри неприємний фінал співпраці, Кучер вирішив не доводити справу до юридичних розбірок. Олександр заявив, що судитися з Чорноморцем — це останнє, чого він хотів би у цій ситуації.

Нагадаємо, головним кандидатом на посаду головного тренера одеситів є Роман Григорчук.